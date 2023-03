Strukton stuurt eigen topman Sanderink weg na woedeaanval in rechtbank

„De raad van commissarissen van Oranjewoud NV en Strukton Groep NV schorst per direct de heer Gerard Sanderink als CEO bij Oranjewoud NV, Strukton Groep NV en al haar dochterondernemingen waar hij bestuurder is”, zo staat in een verklaring op de website van Strukton. „Dit betekent dat hij geen beslissingen meer kan nemen namens de genoemde ondernemingen. Per direct neemt de raad van commissarissen de leiding over van Oranjewoud NV en de Strukton ondernemingen. Zij doet dit in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere stakeholders van de ondernemingen.”

Binnenstormen

Het besluit van het bouwbedrijf, dat veel werkzaamheden verricht voor de overheid, komt een dag na een incident in de rechtbank in Almelo. Sanderink kwam halverwege een zitting schreeuwend binnenstormen en sloeg daarbij dreigende taal uit naar een van de rechters. Op dat moment werd een zaak behandeld waarin niet hij, maar onder meer Strukton en zijn vrouw Rian van Rijbroek een van de gedaagde partijen was.

De zitting is onderdeel van een langslepend juridisch gevecht tussen Sanderink en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. „U weet ik te vinden”, riep hij onder meer naar een van de rechters terwijl hij hem aanwees. De rechters in Almelo zitten volgens Sanderink en zijn vrouw allemaal in het kamp van zijn ex-vriendin.