Fietsenwinkel.nl gooit het roer om

,,Er zijn steeds meer mensen die hun e-bike gebruiken voor woon-werkverkeer of om dagelijks naar school te fietsen'', benadrukt Louwers in gesprek met het ANP. Volgens hem is die doelgroep er erg bij gebaat om te alle tijden een goed werkende fiets te hebben. Vandaar het plan om later dit jaar auto's met monteurs het land in te sturen, om e-bikes ter plekke te kunnen repareren en klanten zo nodig tijdelijk een vervangende fiets te bieden.

Louwers heeft daarnaast hoge verwachtingen van de nieuwe bijtellingsregeling voor een fiets van de zaak, die volgend jaar van kracht wordt. ,,Zakelijke lease zal zich bij de aanschaf van een e-bike snel als financieringsinstrument ontwikkelen, net als bij auto’s al jaren het geval is.'' Louwers is hierover ook al in gesprek met grote autoleasemaatschappijen.

In 2018 verkocht Fietsenwinkel.nl in Nederland bijna drie keer zoveel e-bikes als twee jaar daarvoor. Inmiddels is meer dan twee op de drie fietsen die IBG verkoopt een e-bike. Intussen blijft het winkelbestand ook gestaag toenemen. Vorig jaar dikte het aantal filialen in de Benelux en Scandinavië met 11 aan tot 42 stuks. Dit jaar gaat de teller waarschijnlijk naar 50 winkels. Het bedrijf brengt geen omzet- en winstcijfers naar buiten.