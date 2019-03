Beurzen Azië hoger na Fed-besluit

De zorgen over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en de vertraging van de wereldwijde economie hielden de winsten beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump stelde dat de importtarieven op Chinese producten van kracht blijven zolang de landen niet tot een handelsdeal zijn gekomen. Trump voerde daarmee de druk op Peking op. De handelsgesprekken zullen naar verwachting volgende week worden hervat.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong zakte een fractie. Het Chinese autobedrijf Geely klom bijna 4 procent in Hongkong na goed ontvangen resultaten. De Kospi in Seoul kreeg er 0,2 procent bij. De Zuid-Koreaanse chipmakers zaten in de lift na beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse branchegenoot Micron Technology. SK Hynix en Samsung stegen 7,5 procent en 4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde een fractie hoger. De beurs in Japan was gesloten vanwege een nationale feestdag.