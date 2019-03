'VPS heroverweegt notering Londen om brexit'

Het in Abu Dhabi gevestigde VPS exploiteert ziekenhuizen en medische centra in het Midden-Oosten, Europa en India. De onderneming zou zakenbank Rothschild hebben ingehuurd om te adviseren bij een mogelijke notering in Londen dit jaar. De zorgaanbieder zou nu ook kijken naar noteringen in de Verenigde Staten en Singapore. Bovendien is VPS naar verluidt nu van plan de verkoop van aandelen uit te stellen naar 2020, in plaats van dit jaar.

Met een Londense notering zou VPS het voorbeeld volgen van andere zorgbedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten, zoals NMC Health dat zeven jaar geleden al de stap naar de Britse beurs waagde.