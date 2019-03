'Kleine openingswinst voor Damrak'

De Amerikaanse centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op 2,25 tot 2,5 procent. Ook voor de rest van het jaar zal de rente naar verwachting op dat niveau blijven. De voorzichtige aanpak weerspiegelt de zorgen van de Fed die leven over de tragere economische groei. Zo verlaagde de centrale bank zelf de groeiprognose voor de Amerikaanse economie voor dit jaar.

De EU-leiders buigen zich over het verzoek van de Britse premier Theresa May om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uit te stellen tot 30 juni. Ook zullen de leiders discussiëren over de beste strategie om met grootmacht China om te gaan.

Sif

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat de importtarieven op Chinese producten van kracht blijven zolang de landen niet tot een akkoord zijn gekomen. Trump voerde daarmee de druk op Peking op.

Op het Damrak kwam Sif nog met jaarcijfers. De funderingsspecialist sloot 2018 af met een verlies van 2,1 miljoen euro, tegen een winst van bijna 31 miljoen euro een jaar eerder. Sif kampte naar eigen zeggen met een lage benutting van de productiecapaciteit. Ook de verkoopmarges vielen lager uit.

ASR

Het aandeel ING zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Britse bank RBC schroefde zijn aanbeveling voor het financieel bedrijf op.

Verzekeraar ASR verkoopt een deel van de bancaire activiteiten van ASR Bank aan Achmea. Financiële details van de deal werden niet gegeven. Voor ASR sluit de deal aan bij de eerder gepresenteerde update van de strategie, waarbij ASR Bank niet meer als kernactiviteit wordt aangemerkt. De impact van de transactie is voor de verzekeraar niet materieel.

De euro was 1,1423 dollar waard, tegen 1,1351 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 60,14 dollar. Brent steeg 0,1 procent in prijs tot 68,55 dollar per vat.