Triodos moet klantenscreening verbeteren

De bank heeft besloten een risicodirecteur aan te stellen. Die wordt waarschijnlijk al benoemd op de volgende aandeelhoudersvergadering op 17 mei. Ook zullen klanten beter in de gaten worden gehouden. De bank heeft met DNB afspraken gemaakt om voor het einde van het jaar weer aan de eisen te voldoen.

’Uitdagingen’

De bank spreekt over „serieuze uitdagingen” voor de bankensector. Eerder werd bekend dat meerdere financiële concerns in Europa ook problemen hebben met hun klantscreening. Bij een aantal leidde dat ertoe dat criminelen geld konden witwassen. ING kreeg daarvoor in Nederland een boete van 775 miljoen euro.

Volgens Blom zijn er geen banden met ING en andere banken als Danske Bank en Swedbank, die te maken hadden met verdachte geldstromen. Triodos staat niet onder verscherpte controle door DNB. „We liepen achter op het vlak van screening, net als de rest van de sector. Dat heeft DNB ook bevestigd. We waren al langer bezig met verbeteringen.”

Groei

Triodos liet in het afgelopen jaar overigens groei zien. Het aantal klanten nam met 5 procent toe, de hypotheekportefeuille groeide met meer dan een derde en de nettowinst ging van 37,4 miljoen naar 38,6 miljoen euro. Wel zegt de bank last te hebben van de lage marktrente en van gestegen kosten door wet- en regelgeving.

Mede door die hogere kosten en lage rente rekent Triodos voor dit jaar op een kleinere groei van het balanstotaal van 5 tot 10 procent, tegenover 10 procent groei in 2018. De bank gaat volgens Blom kritischer letten op de winstgevendheid bij het verstrekken van leningen. „Maar de impact blijft leidend. We juichen ook toe dan andere banken ook vergroenen. Dat is ook nodig met het ook op de klimaatdoelen van Parijs. De markt is groot genoeg.”