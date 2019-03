'Blik op chipsector na Micron-prognose'

Dit heeft mogelijk effect op de koersen van in Amsterdam gevestigde bedrijven die actief zijn in de sector als ASML, ASMI en Besi. Ook grote Europese chipmakers als STMicroelectronics, Infineon en AMS staan om die reden in de schijnwerpers.

In een toelichting zei Micron dat de bodem voor de chipsector als geheel wel is bereikt. De omzetprognose voor het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van Micron, dat loopt van maart tot mei, was 4,8 miljard dollar. Dat getal was lager dan waar kenners in doorsnee op rekenden. De omzet over het tweede kwartaal daalden met ruim een vijfde.

Evengoed ziet Micron de vraag naar chips in de loop van 2019 verder aantrekken. Beleggers lijken met name die boodschap te kunnen waarderen. In de zogeheten nabeurshandel stonden de Micron-aandelen in de plus. Ook Koreaanse chipmakers als Samsung Electronics en SK Hynix boekten in het Verre Oosten winsten.