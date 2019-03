'Maaltijdbestelbedrijven in schijnwerpers'

Volgens kenners zal de al overvolle markt verder onder druk komen te staan door de komst van een nieuwe concurrent. Bolt, dat tot voor kort bekend stond als Taxify, wil in de eerste instantie maaltijden bezorgen met zijn taxi's in Estland en Finland. Volgens het bedrijf zijn dat markten waar het nu een relatief sterke positie heeft.

Uber Eats, de maaltijdbezorgdienst van Uber, is in de betreffende landen nog niet actief. Buiten Europa gaat Bolt ook in Zuid-Afrika maaltijdbestellingen voor het eerst opnemen.