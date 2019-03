Damrak: verlies financials, Arcelor pakt kop

De AEX noteerde om 11 uur 0,3% winst bij 549,3 punten. De AMX ging 0,1% achteruit naar 771,8 punten.

In Europa was de DAX-index spelbreker met 0,3% verlies. Ook hier werden banken en verzekeraars verkocht. Terwijl de FTSE op het Brexit-uitstel 0,4% won en Britse retailverkopen opvallend sterk bleven. De CAC-40 in Parijs steeg een fractie.

Beleggers in Aziatische landen reageerden positief op het besluit van de Federal Reserve van woensdagavond om geen renteverhoging meer door te voeren. De beleidsrente werd op 2,25% tot 2,5% gehouden.

Wall Street toonde vooral verlies. De indexfutures wezen op een vlakke opening van de beursgraadmeters om half drie vanmiddag.

Het eurodollar-paar ging 0,2% achteruit.

"Rentebeweging treft verzekeraars"

Ondertussen kwamen er enige signalen van progressie in het handelsoverleg tussen de VS en China, hoewel Trump druk op de ketel houdt en Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen overeind blijven.

Bekijk ook: Beursgang Levi Strauss levert meer op dan verwacht

„De rente treft verzekeraars”, constateert handelaar Rein Schutte van Boer en Olij Securities. „Gisteren lagen Aegon en NN ook al onder druk nu de Europese rente weer met 2 tot 3 basispunten terug gaat. Als de rente daalt, is het voor verzekeraars met langlopende verplichtingen slecht omdat de contante waarde op hun verplichtingen met obligaties in portefeuille achteruit gaat”, zegt hij.

Financials onderuit

Zwaargewicht ING kreeg nog wel een koopadvies van de relatief kleine Canadese zakenbank RBC, maar ging desondanks 0,6% terug. ABN Amro raakte 1% kwijt.

Verzekeraar Aegon kreeg 1,7% verlies om de oren. NN Group verloor 1,5%. Sectorgenoot ASR (-1,3%) raakte zijn portefeuille van spaarders en hypotheekklanten kwijt aan Achmea Bank.

Verfproducent AkzoNobel (-0,2%) zag dat het belang van luis-in-de-pels Elliott is afgenomen en onder de 5% is gekomen, blijkens de melding van toezichthouder AFM.

Chipmachinemaker ASML (+1,3%) profiteerde van het herstel in de chipmarkt. Producent Micron (+2,8%) meldde woensdagavond, naast forse ingrepen, de chipproductie fors terug te brengen om het overschot te beperken.

Staalmaker ArcelorMittal won bovenin 1,9%. Onder de zwaargewichten werden Shell en Unilever 0,7% duurder.

Bij de middelgrote fondsen profiteerden ook Besi (2,1%) en ASMI (+1,4%) van het chipnieuws.

Maaltijdbezorger Takeaway (-1,8%) zag concurrentie komen van de taxi-app Bolt, die ook maaltijden wil gaan bezorgen en werd koploper bij de verliezers.

PostNL en TomTom gingen mee terug, met 1,2% verlies.

Funderingsbouwer SIF (-1%) moest rode cijfers melden na verwachte tegenvallers in de offshore. Volgens ING is er weinig ruimte om snel meer productie te draaien om de resultaten te verbeteren.

