Gemiddelde huizenprijs daalt weer een beetje

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster.

Op jaarbasis was in februari wel opnieuw sprake van oplopende prijzen. Bestaande koopwoningen waren gemiddeld 7,5% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is wel de laagste prijsstijging sinds september 2017.

Piek

Ondanks deze afvlakking is de piek in de huizenmarkt nog niet bereikt, denkt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. „We verwachten voor dit jaar nog wel een prijsstijging van 6 tot 8 procent. Minder dan vorig jaar, maar dat was ook wel extreem.”

Boelhouwer ziet dat de prijzen in de Randstad niet meer zo hard stijgen, die zijn al op het niveau dat starters het bijna niet meer kunnen betalen. In de gebieden om de grote steden heen worden de huizen nog wel in rap tempo duurder. „Het is alsof je een steen in een vijver gooit, het spreidt zich steeds verder uit.”

Minder verkocht

In totaal werden in februari 15.470 woningen verkocht. Daarmee komt het totaal van de eerste twee maanden van het jaar op 30.595 verkochte huizen. Dat is volgens het statistiekbureau bijna 5% minder dan in de eerste twee maanden van 2018.