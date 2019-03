RBC verhoogt advies voor ING

De aandelen ING verloren vorig jaar nog flink aan waarde. Volgens RBC is die daling voornamelijk te wijten aan eenmalige factoren, zoals de megaboete voor tekortkomingen bij het antiwitwasbeleid. ING staat volgens marktvorsers daarom te laag op de Amsterdamse beurs. In de toekomst is er bovendien ruimte voor waardestijging, omdat ING stevige buffers heeft voor verdere groei.

RBC hanteert een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel ING stond donderdagochtend omstreeks 10.00 uur 1 procent lager op 10,64 euro.