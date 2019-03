Levi Strauss schittert bij terugkeer op beurs in VS

Levi Strauss, een bedrijf van bijna anderhalve eeuw oud, was tot 1985 ook al beursgenoteerd, en komt nu dus terug. Het bedrijf heeft investeerders willen lokken voor een avontuur in China. Daar zou Levi nog „$10 miljard aan omzet”, kunnen binnenhalen, aldus topman Chip Bergh.

Met het ophalen van $6,6 miljard bij belegger is ’LEVI’, zoals het aandeel aan de beurs van New York bekend wordt, de beursgang die dit jaar tot nu toe het meest oplevert. Waarschijnlijk mag de spijkerbroekenmaker maar een week met die eerst strijken, want volgende week komt Uber-concurrent Lyft naar de beurs.

De stap naar de aandelenmarkt werd begeleid door onder meer de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase.

Lange geschiedenis

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot de negentiende eeuw. De Duitse immigrant Levi Strauss verhuisde ten tijde van de goudkoorts naar Californië. Daar opende hij een buitenpost voor kruidenierswaren. Twintig jaar later bundelde hij zijn krachten met kleermaker Jacob Davis. Ze hadden het idee opgevat om broeken langer mee te laten gaan door gebruik te maken van klinknagels. Ze verkregen het patent en dit leidde uiteindelijk tot de eerste spijkerbroeken.

Het afgelopen kwartaal was Levi Strauss goed voor een omzet van bijna 1,6 miljard dollar en een winst van 97 miljoen dollar. De producten van het bedrijf worden in 110 landen wereldwijd in ongeveer 50.000 winkels verkocht. Levi Strauss exploiteert zelf circa 2900 winkels.