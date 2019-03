Oliereus Cnooc verdubbelt jaarwinst

Van de drie grootste Chinese olieconcerns is Cnooc het meest afhankelijk van prijsstijgingen of -dalingen. De maatschappij houdt zich namelijk amper bezig met raffinage-activiteiten. Dat pakte in 2018 goed uit, want de winst steeg van 24,7 miljard naar 52,7 miljard yuan, omgerekend 6,9 miljard euro. De totale opbrengsten stegen tot een kleine 227 miljard yuan, tegenover 186,3 miljard yuan een jaar eerder.

Cnooc dankt de hogere winstgevendheid ook aan kostenbesparingen. Ingrepen in de organisatie en technische vernieuwing zorgden ervoor dat de kosten om een vat olie te produceren met omgerekend zo'n 2 euro omlaag gingen.

Aandeelhouders delen ook mee in de winst. Cnooc stelt een hoger dividend voor.