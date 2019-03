Weer pakket aandelen Oranjewoud verhandeld

De zogeheten blocktrade had betrekking op 5000 aandelen Oranjewoud. Die zijn verhandeld voor een prijs van 6,20 euro per stuk. Bloomberg wijst erop dat op basis van recente data er slechts één investeerder in Oranjewoud minimaal 5000 aandelen bezit. Dat is topman Gerard Sanderink.

Het aandeel Oranjewoud stond donderdag omstreeks 11.35 uur 3,3 procent hoger op 6,02 euro.