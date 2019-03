Column: Financiële kennis opvijzelen is een must

Bovenstaande vragen kregen niet zo lang geleden Amerikanen, in het kader van een onderzoek naar hun financiële geletterdheid. Het goede nieuws is dat 43 procent alle drie de vragen correct had beantwoord. Het slechte nieuws is dat maar 43 procent alle drie de vragen correct had beantwoord. Eén op de vijf had zelfs maar één antwoord goed of alle drie fout.

Financiële geletterdheid is altijd belangrijk maar is in de huidige financieel-economische omgeving wellicht belangrijker dan ooit. De besluiten die de centrale banken zoals de Europese Centrale Bank (ECB) nemen of fiscale wetten die de regering invoert, zijn zaken die alle Nederlanders raken. Direct, bijvoorbeeld via uw spaarrekening, en indirect, zoals via invloed op pensioenen en zowel op de korte als de middellange termijn.

Verregaande gevolgen

Meer dan ooit moeten huishoudens zelf beslissingen nemen over hun geld, wat betekent dat een verkeerde keuze meer dan in het verleden verregaande gevolgen op de financiële huishouding kan hebben. Denk aan de overweging die vele Nederlanders elke dag maken, namelijk door te blijven sparen of toch voorzichtig te gaan beleggen.

Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat veel mensen lijden aan een kwaal genaamd geldillusie. Mensen denken in nominale termen over geld in plaats van in reëel termen. En dat is zeer misleidend! Gemiddeld heeft een Nederlander een spaarsaldo van 45.437 euro. De spaarrente bedraagt tegenwoordig bij de grootbanken 0,03 procent. Wie zijn spaarsaldo aan het begin van het jaar vergelijkt met dat aan het einde ervan, ziet dat het spaargeld met 136 euro aangegroeid is. Is niet veel, maar groei is groei. Goed nieuws. Fout! Na aftrek van inflatie, in februari 2,6 procent, mag er dan op papier ruim 45.500 euro op die spaarrekening staan, in realiteit, uitgedrukt in wat je ermee kunt kopen, is onze gemiddelde Nederlander 1.167,73 euro ármer.

Geldillusie

Ik geef regelmatig lezingen hierover voor belangstellenden en keer op keer valt me op hoe wijdverspreid die aandoening is. Overigens, als u op de derde vraag van hierboven als antwoord ‘minder’ had, dan bent u niet besmet aan de geldillusievirus.

Wie eenmaal ‘genezen’ is van geldillusie, en uit cijfers blijkt dat dat voor steeds meer mensen geldt, besluit al snel op zoek te gaan naar een alternatief. Zoals beleggen. De een koopt een appartement om te verhuren en velen wagen een stap naar beleggen op de beurs. Bij dat laatste is vaak de angst dat beleggen zeer risicovol is. Dat kán zijn maar hoeft niet. Spreiden – en passant, het juiste antwoord op de eerste vraag van hierboven is ‘niet waar’, door te beleggen in een fonds, spreidt u uw risico wat op termijn meer oplevert dan één aandeel kopen – is een manier om het risico te verlagen, net als beleggen in obligaties.

Week van het Geld

Volgende week begint de jaarlijkse Week van het Geld. Een prima gelegenheid voor ons allemaal om onze financiële geletterdheid op te vijzelen. Lees een goed boek erover, zoek zelf informatie op het internet op of meld u aan voor zo’n lezing waar ik het over had. Financiële kennis bijspijkeren is altijd belangrijk en in mijn ogen tegenwoordig belangrijker dan ooit, omdat we allemaal meer dan in het verleden op onszelf aangewezen zijn.

Edin Mujagić is hoofdeconoom van vermogensbeheerder OHV.