Deze man stal $100 miljoen van Google en Facebook

Evaldas Rimasauskas, die in 2017 werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten, hangt nu een forse gevangenisstraf boven het hoofd. Hij heeft schuld bekend in de hoop dat die straf wat lager uitvalt.

Medewerkers van Facebook en Google kregen tussen 2013 en 2015 mailtjes met de mededeling dat een Taiwanese leverancier een nieuwe bankrekening had, in Litouwen en Cyprus. In werkelijkheid kwamen die mailtjes alleen niet van de leverancier, maar van Rimasauskas, die in Litouwen een bedrijfje had opgezet met dezelfde naam.

Het geld dat op die valse rekening binnenkwam, werd volgens Amerikaanse aanklagers doorgesluisd naar rekeningen in Letland, Cyprus, Slowakije, Litouwen, Hongarije en Hongkong. Het lijkt erop dat Rimasauskas ’slechts’ verantwoordelijk is voor het opzetten van de rekeningen, en dat hij met anderen samenwerkte of opdrachten kreeg.

De fraude die de Litouwer pleegde lijkt erg veel op ceo-fraude, waar in Nederland bioscoopketen Pathé slachtoffer van werd. Internetcriminelen proberen, door zich voor te doen als collega of vriend met een snel te betalen rekening, mensen geld afhandig te maken. Juist vandaag wordt bekend dat die vorm van fraude steeds populairder wordt.