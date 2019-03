Beurs: AEX klimt tot 550 punten

De AEX stond om half vijf 0,5% hoger op 550,2 punten. De AMX ging 0,2% achteruit naar 770,6 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Duitse DAX-index verloor 0,3% en de Franse CAC-40 stond onveranderd. De FTSE-100 won 0,8% op het Brexit-uitstel en opvallend sterke Britse retailverkopen.

De Amerikaanse beurzen openden positief. Na twee uur handel stond de Dow Jones-index 0,6% hoger en de Nasdaq-index 0,8%.

Dat de Federal Reserve woensdagavond liet weten niet meer van plan te zijn de rente dit jaar te verhogen, werd op de obligatiemarkten met gejuich ontvangen. Aandelenbeleggers reageerden gereserveerder. „Dat de rente langer laag blijft, zou zich in hogere koers-winstverhoudingen moeten vertalen. Maar het is wel de vraag wat er met de winsten gebeurt, nu de economische verwachtingen verder zijn teruggeschroefd”, meldt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING.

Bovendien pakken lagere rentes voor de meeste bedrijven weliswaar positief uit, maar dat geldt niet voor financiëe instellingen. Dit is slecht voor verzekeraars met langlopende verplichtingen, omdat de contante waarde op hun verplichtingen omhoog gaat”, zegt handelaar Rein Schutte van Boer en Olij Securities. Banken worden vooral geraakt in hun rentemarges. „Maar zij hebben ook last van de economische groeivertraging”, benadrukt Wiersma.

Financials onderuit

In de AEX stond chipmachinemaker ASML met een winst van 1,8% bovenaan, geholpen door een meevallend kwartaalbericht van het Amerikaanse Micron. De in de AEX ongeveer even zwaar wegende voedingsmiddelenproducent Unilever werd 1,6% duurder.

Unibail-Rodamco-Westfield klom 1,5%. Vastgoedfondsen, die veelal zwaar gefinancierd zijn, profiteren van lagere rentes.

Verzekeraar Aegon kreeg 1,7% verlies om de oren. NN Group verloor 1,6%. ASR (-1%) raakte zijn portefeuille van spaarders en hypotheekklanten kwijt aan Achmea Bank.

ING hield het verlies tot 0,1% beperkt, dankzij een koopadvies van de Canadese zakenbank RBC.

Bij de middelgrote fondsen stonden Air France KLM en PostNL met verliezen van 2,4% onderaan.

Maaltijdbezorger Takeaway (-1,2%) zag concurrentie komen van de taxi-app Bolt, die ook maaltijden wil gaan bezorgen.

Smallcap Pharming leverde 2,8% in, onder invloed van de domper bij Biogen. De Amerikaanse biotechnologiegigant zag zich gedwongen met het onderzoek naar zijn middel tegen Alzheimer te stoppen.

SIF won 0,8%, ondanks de rapportage van rode cijfers door tegenvallers in de offshore. Volgens ING is er voor de funderingsbouwer weinig ruimte om snel meer productie te draaien om de resultaten te verbeteren.

