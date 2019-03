Bank of England laat rente ongemoeid

Daarmee maakt de BoE opnieuw pas op de plaats richting de brexit. De centrale bank had in december al gezegd dat de onzekerheid rond de brexit sterk is toegenomen. Bij het uitblijven van een akkoord met de Europese Unie kan de Britse economie een flinke klap krijgen.

Het besluit om de rente onveranderd te laten, werd unaniem genomen door de bestuurders van de BoE. De meeste economen denken dat de Britse centrale bank dit jaar geen renteverhogingen zal doorvoeren. De BoE meldde verder dat steeds meer bedrijven maatregelen treffen voor een no-dealbrexit.

Woensdag vroeg premier Theresa May nog om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU uit te stellen tot 30 juni. Dit verzoek stuitte op verzet in Brussel in verband met de Europese verkiezingen. Die worden van 23 tot 26 mei gehouden en elk EU-land is verplicht die te organiseren. May wil niet wil dat haar land weer meedoet aan de Europese verkiezingen. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie kan een kort uitstel daarom niet langer dan tot 23 mei duren en heeft voorzitter Jean-Claude Juncker hier May telefonisch op gewezen.