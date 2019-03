Column: Beleggers in obligatie ETF’s moeten huiswerk doen

Hebben ontluikende overheidstekorten impact op de Europese groei? En hoe zit het met de invloed van Brexit op de economie? En die van de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China? Beleggers zijn vaak gefixeerd op rentetarieven en dat leidt af van de vele verschillende rollen die obligaties spelen in hun portefeuilles

Sinds jaar en dag zijn obligaties het fundament onder vrijwel elke gediversifieerde beleggingsportefeuille. Obligaties compenseren de volatiliteit van risicovollere activa, zoals aandelen, en absorberen schokken in multi-assetportefeuilles. Daarnaast bieden obligaties een stabiele inkomstenbron, krijgen beleggers op vaste tijdstippen couponrente uitbetaald en niet te vergeten: obligaties bieden beleggingsrendement.

Groeiende populariteit

Deze veelzijdigheid verklaart ten dele de groeiende populariteit van op de beurs verhandelde obligatiefondsen (ETF's). Alleen al in Europa waren er eind vorig jaar ruim 400 producten die op de beurs verhandeld werden – de overgrote meerderheid daarvan waren ETF's - met een belegd vermogen van meer dan $197 miljard (data afkomstig van ETFGI). Eind 2016 stond de vastrentende ETF-teller op een aantal van 360 en $137 miljard aan belegd vermogen.

Wat ETF’s aantrekkelijk maakt, is dat een belegger met één transactie effectief duizenden obligaties aan zijn portefeuille kan toevoegen. Weinig beleggers - zelfs professionele vermogensbeheerders – kunnen zo'n goed gediversifieerde, brede blootstelling op zo'n kosteneffectieve manier bereiken als met een goedgekozen ETF.

Beschikbaarheid obligaties

Bovendien krijgen beleggers toegang tot obligaties waar ze anders moeilijk bij kunnen komen. De beschikbaarheid van sommige obligaties is sinds 2008 en het begin van het monetaire versoepelingsbeleid van centrale banken, aanzienlijk verslechterd. Dit betreft vooral veel bedrijfsobligaties, high yield obligaties en schuldpapier uit opkomende markten. Omdat het lastiger is geworden om obligaties rechtstreeks aan te houden, hebben ETF’s die kloof gedicht. Gesteund door de voordelen van collectief beleggen en het vereenvoudigde portefeuillebeheer, drukken obligatie ETF’s daarmee ook de beleggingskosten.

Het selecteren van een benchmark kan lastig zijn in de wereld van vastrentende waarden, omdat het obligatie-universum veel breder is dan dat van aandelen. Beleggers dienen een benchmark te kiezen die de hele serie aan kansen met betrekking tot hun gekozen beleggingscategorie vertegenwoordigt. En toch, zoals eerder vermeld, kan de beschikbaarheid van sommige obligaties beperkt zijn. Daarom is het belangrijk voor beleggers om een vastrentende ETF te kiezen die een index volgt die eenvoudig te doorgronden is.

Toenemende populariteit

Om de kans op beleggingssucces te vergroten, is het van cruciaal belang dat beleggers kiezen voor een ETF met een bewezen staat van dienst. Ook dienen ze goed hun huiswerk te doen als het gaat om zowel het kiezen van hun index als om het selecteren van hun ETF-provider. Ondanks de onzekerheid die er heerst rond de rentetarieven, zullen vastrentende ETF’s aan populariteit blijven winnen.

Wim van Zwol is hoofd Vanguard Nederland