'Wall Street opent in mineur'

New York - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting in de min. Beleggers zijn op zoek naar richting nadat de Federal Reserve bekendmaakte de rente dit jaar niet meer te verhogen. Daarbij zorgden de recente uitlatingen van president Donald Trump over het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China voor enig pessimisme. Verder krijgen beleggers cijfers te verwerken over de industriële bedrijvigheid in Philadelphia, die in maart fors beter uitviel dan in doorsnee verwacht door economen.