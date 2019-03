Wall Street in vroege handel omhoog

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag in de vroege handel op winst. Daarmee tonen de graadmeters herstel na de overwegende verliezen van een dag eerder. Wall Street verwerkt onder meer beter dan verwachte cijfers over de toegenomen industriële bedrijvigheid in Philadelphia en een daling in het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.