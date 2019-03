Column: Wie trekt er aan de Brexit-noodrem?

Brussel heeft genoeg van de vertragingstactieken van de Britse premier Theresa May. Als ze onvoldoende steun krijgt voor eerdere gemaakte afspraken, is een harde Brexit onvermijdelijk. Of toch niet?

Na een paar dagen waarin de Brexit-spanning tot het kookpunt steeg, was er woensdagavond eindelijk goed nieuws. Groot-Brittannië stapt volgende week vrijdag niet zonder goede afspraken uit de EU. Daar is overigens niet iedereen blij mee. May begon de toespraak waarin ze het uitstel toelichtte, met de opmerking dat het haar persoonlijk veel pijn deed dat Brexit niet zoals gepland op 29 maart plaatsvindt. Helaas was dat niet het enige wat ze zei.

Oneerlijk en onhandig

May deelde een sneer uit naar Britse parlementariërs, die volgens haar de belangrijkste reden van alle vertraging zouden zijn. Dat is niet eerlijk en niet handig. Het was per slot van rekening May zelf die de stemming over het akkoord dat ze met de EU sloot, steeds uitstelde. Bovendien heeft ze de Lagerhuisleden de komende dagen hard nodig bij de derde stemronde over haar akkoord. Naar verwachting wordt er komende maandag gestemd. Het heeft er alle schijn van dat May dan opnieuw gaat verliezen.

Nederlaag met gevolgen

In tegenstelling tot de vorige twee stemrondes, dreigt een nederlaag dan zeer grote gevolgen te krijgen. Woensdagochtend heeft May namelijk de EU gevraagd om Brexit uit te stellen tot 30 juni. Daar wil EU-president Donald Tusk best mee instemmen, maar dan moet May er wel voor zorgen dat ze voldoende steun krijgt voor het akkoord dat ze heeft gesloten. De grote angst van de EU is namelijk dat de Britse politieke strijd nog een paar maanden doorgaat, zonder dat er uitzicht komt op een ordelijke Brexit.

Pond onderuit

Het gevolg was dat het pond behoorlijk daalde toen Tusk zijn voorwaarden ontvouwde. Als het Lagerhuis de plannen van May komende week voor de derde keer op rij wegstemt, is het risico van een chaotische Brexit opeens weer helemaal levend. Het Britse parlement is overigens hard bezig om dat gevaar weg te nemen. Er liggen al plannen voor een stemming om Artikel 50 – de vertrekprocedure uit de EU – weer in te trekken.

Explosieve mix

Met een explosieve mix van de EU-top, een nieuwe stemronde in het Lagerhuis en een mogelijke noodgreep om een harde Brexit af te wenden, gaan we een paar beslissende dagen in. Niet alleen voor het pond, maar ook voor May. Een groeiende groep parlementariërs maakt zich steeds bozer op de manier waarop zij het stemproces vertraagt en de besluitvorming op het laatste moment laat aankomen.

Joost Derks is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.