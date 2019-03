Miljoeneninvestering voor Brand New Day

De €25 miljoen, die komt van Hartwig, ASR, en VvAA, wordt door Brand New Day niet gebruikt om te investeren of gaten in de begroting te vullen, maar puur als buffer, zegt oprichter Kalo Bagijn. Sinds zijn bedrijf de bancaire activiteiten van Allianz in Nederland overnam, dat gebeurde medio 2017, wil hij zich ook nadrukkelijker gaan profileren op de spaarmarkt met het pensioensparen.

Eigen vermogen

“Maar daarvoor moeten we wel eigen vermogen aanhouden, dat is van belang als we willen groeien. Deze investeringen steken we dan ook puur in het versterken van het eigen vermogen”, licht Bagijn toe.

Voordat Brand New Day door de overname van Allianz bank werd, richtte het zich pensioenbeleggen voor particulieren en bedrijfspensioenen. Dat pensioenbeleggen was vooral aantrekkelijk voor zzp’ers of mensen die naast naast het pensioen van hun werkgever extra wilden bijsparen.. Het bedrijf heeft nu ongeveer 160.000 particuliere klanten. Daarnaast zijn er nog 110.000 mensen die via de werkgever een pensioenrekening bij Brand New Day hebben.

Sneller groeien

Met de miljoeneninvestering moet de groei sneller kunnen. Bagijn: “In de spaarmarkt waren we beperkt qua groei. Zonder de investering zouden we bij het pensioensparen met maximaal 3000 klanten per jaar kunnen groeien. Dat wordt nu het tienvoudige, 30.000 mensen per jaar dus. Met dit geld kunnen we beter concurreren met de grootbanken.”

Brand New Day wil graag in de tweede en derde pijler groeien op de pensioenmarkt en denkt dat er, als er eindelijk een nieuw pensioenstelsel komt, een grotere markt open komt te liggen. “De pensioenmarkt gaat sowieso veel individueler worden, dat zou voor ons interessant zijn. Nu opereren we op een markt van €100 miljard. Als de markt opener wordt, hebben we het over meer dan €1000 miljard.”