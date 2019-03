’Boeing 737 Max krijgt extra alarm’

Recentelijk zijn kort na elkaar twee Boeings 737 Max neergestort, met honderden doden tot gevolg. Vermoedelijk werden die crashes veroorzaakt doordat twee sensoren in de vliegtuigen, die moeten meten of de hoek van de neus van het toestel met de horizon niet te groot wordt, het niet goed deden.

Alle nieuwe en bestaande 737 Max-toestellen krijgen nu een alarmlicht in de cockpit dat gaat branden als de twee sensoren verschillende gegevens afgeven, zeggen bronnen tegen de Financial Times. Dat betekent namelijk dat één van de sensoren kapot is. Boeing wil niet reageren in de Britse zakenkrant.

Volgens de Financial Times hadden alle luchtvaartmaatschappijen die de 737 Max bestelden altijd al de keuze om het extra alarm te laten installeren. Veel maatschappijen kozen ervoor om dat niet te doen.