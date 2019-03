Mindere resultaten voor Stern Groep

De omzet van Stern kwam uit op 1,1 miljard euro, 18 miljoen euro minder dan in 2017. Onder de streep bleef daar 0,5 miljoen euro van over. Dat was een jaar eerder nog 7,5 miljoen euro.

Stern heeft onder meer ingezet op kostenbesparingen, zoals het snijden in het dealernetwerk, stelt topman Henk van der Kwast. Ook verkocht Stern de leasetak. De opbrengst daarvan, die ruim 80 miljoen euro bedraagt, wil het bedrijf onder meer benutten voor investeringen in digitalisering en het opzetten van een ,,aansprekend occasionlabel''.

Verkoop

Een concrete verwachting voor 2019 geeft Stern niet. Wel zijn de resultaten voor belasting in de eerste twee maanden van dit jaar al ongeveer 1 miljoen euro hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Stern zou de resultaten over 2018 eigenlijk begin deze maand al bekendmaken. Door de verkoop van SternLease duurde de accountantscontrole wat langer.