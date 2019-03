Britse pond beperkt schade na bereidheid over uitstel Brexit

Het Britse pond zakte rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6% terug tegenover de euro op €1,1495 na eerder nog te zijn teruggevallen naar €1,1460.

De 27 regeringsleiders zijn de kwestie nog aan het bespreken, nadat zij premier Theresa May een kleine twee uur hadden gesproken over haar verzoek voor een uitstel tot 30 juni. Die datum stuit op bezwaren omdat tussen 23 en 26 mei Europese verkiezingen worden gehouden. May wil daar onder geen beding aan meedoen. Een verlenging tot na 22 mei is daarom niet mogelijk, aldus de ontwerpverklaring.

De verwachting is dat May het terugtrekkingsakkoord volgende week voor de derde keer voorlegt aan haar parlement. Als het Lagerhuis dan opnieuw nee zegt, volgt mogelijk een nieuwe EU-top op donderdag, een dag voor de huidige brexitdatum van 29 maart.