Stevige winst Wall Street door chiprally

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 25.962,51 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent omhoog, naar 2854,88 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 7838,96 punten.

Chipmaker Micron (plus 9,6 procent) stond in de belangstelling nadat het de verwachting uitsprak voor een herstel van de chipmarkt later dit jaar. Andere chipbedrijven als Nvidia, Intel, AMD en Qualcomm gingen ook tot 8,5 procent omhoog.

Levi Strauss

De Amerikaanse koepel van centrale banken besloot woensdag om de rente dit jaar ongemoeid te laten en kijkt met voorzichtigheid de toekomst in. De aandelen van Amerikaanse banken stonden over de gehele linie lager. Zo verloor Citigroup 0,6 procent en leverde JPMorgan Chase 1,6 procent in. Banken hebben baat bij een hogere rente.

Levi Strauss maakte zijn rentree op de beurs na 34 jaar afwezigheid. De jeansmaker stond bijna 32 procent in de plus. Met zijn beursgang haalde Levi's 623 miljoen dollar op.

Facebook

Facebook (plus 0,4 procent) blijkt wachtwoorden van honderden miljoenen gebruikers onversleuteld op te hebben geslagen. Het socialmediabedrijf zegt de situatie te hebben opgelost. Gebruikers zouden hun wachtwoorden niet opnieuw in te hoeven stellen.

Biotechnoloog Biogen kreeg stevige klappen en leverde ruim 29 procent in. Het bedrijf stopt met een test van een medicijn tegen Alzheimer vanwege tegenvallende resultaten.

Ford Motor

Autoconcern Ford Motor (plus 2,1 procent) verwelkomt later dit jaar de voormalig financiële man van Snap Tim Stone als nieuwe financieel directeur.

De euro was 1,1366 dollar waard, tegen 1,1354 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 59,88 dollar. De prijs van Brent zakte 1,2 procent tot 67,71 dollar per vat.