Kassa voor topmannen bij techbedrijven

Linksboven: Richard Clemmer (NXP), Rechtsboven: Frans van Houten (Philips), Linksonder: Richard Blickman (BESI) Rechtsonder: Maximo Ibarra (KPN) Ⓒ Foto’s: ANP

Amsterdam - ’Discretionair’ toegekende bonussen zorgen voor flinke uitschieters in de beloningen bij de grootste Nederlandse beursgenoteerde tech- en telecombedrijven, blijkt uit onderzoek in de jaarverslagen over 2018. In het algemeen stonden beloningen voor topmannen bij veel bedrijven redelijk in verhouding tot de afgesproken prestaties.