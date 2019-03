'Imtech-curatoren willen miljoenen van De Brauw'

Dat schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag op basis van het meest recente faillissementsverslag. Imtech huurde voor zijn faillissement in 2015 allerlei adviseurs in, onder wie advocaten van De Brauw. Dat heeft de onderneming volgens de curatoren meer dan 100 miljoen euro gekost. In totaal vorderen ze ruim 4,5 miljoen euro terug van De Brauw, uitgekeerd in de laatste weken voor het faillissement.

De Brauw vindt de vordering onterecht, zo laat het de krant weten. Wat betreft de tuchtklachten is in december het verweer tegen de curatoren ingediend. Momenteel wordt de volgende ronde van verweer voorbereid. ,,Wij zien de procedure met vertrouwen tegemoet'', aldus De Brauw.