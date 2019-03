Nikkei sluit week licht hoger af

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus op 21.627,34 punten. De Japanse beurs, die donderdag gesloten bleef vanwege een nationale feestdag, klom deze week 0,8 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de inflatie exclusief voedsel in Japan in februari is uitgekomen op 0,7 procent. Dat was iets lager dan economen hadden verwacht.

Verzekeraars T&D Holdings en Dai-ichi Life Holdings werden 1 procent en 1,2 procent lager gezet en de bank Mitsubishi UFJ Financial Group daalde 0,5 procent. Banken en verzekeraars hebben baat bij een hogere rente. De handel in het aandeel Eisai was onderbroken vanwege een te groot aantal verkooporders. Het Japanse farmaceutische concern en zijn partner Biogen lieten weten hun gezamenlijke onderzoeken van een medicijn tegen Alzheimer te staken.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,1 procent. Het Chinese technologiebedrijf Tencent zakte 0,7 procent. Het concern boekte afgelopen jaar de traagste winstgroei in dertien jaar. De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak en de All Ordinaries in Sydney ging 0,5 procent hoger het weekeinde in.