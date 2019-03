'Uber wil notering bij NYSE'

Mogelijk wordt het de grootste beursintroductie dit jaar en tevens een van de grootste ooit, met een geschatte totale waardering voor de onderneming van 120 miljard dollar. Uber hoeft maar 16 procent van zijn aandelen vrij verhandelbaar te maken om in de top van van grootste beursdebuten ooit te geraken.

Als Uber kiest voor de NYSE wijkt het af van de plannen van rivaal Lyft, die volgende week zijn notering krijgt aan de Nasdaq. Veel techgiganten, zoals Google van Alphabet, Microsoft en Apple, noteren aan de Nasdaq. Maar sinds de moeizame en rommelige beursgang van Facebook daar in 2012, kiezen veel grote partijen voor NYSE. Daaronder bijvoorbeeld Alibaba, Twitter en Snap en Spotify.

Wat waarschijnlijk ook meespeelt is dat financieel topman Nelson Chai van Uber een belangrijke functie had bij NYSE en bestuurder John Thain er tussen 2004 en 2007 topman was. NYSE is eigendom van Intercontinental Exchange.