Nokia start intern onderzoek bij Alcatel

Espoo - De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia is een intern onderzoek begonnen naar mogelijke overtredingen van het voormalige Alcatel-Lucent, dat in 2016 door de Finnen werd ingelijfd. Oplossing van de zaak kan resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke boetes die een "materieel nadelig effect" kunnen hebben, waarschuwt de onderneming.