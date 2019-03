Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

Eerder werd bekend dat de FRA documenten van Swedbank zou gaan doorspitten op zoek naar bewijs dat de bank betrokken zou zijn bij het witwasschandaal bij Danske Bank. Journalisten van het Zweedse tv-programma Uppdrag granskning brachten de link met Swedbank aan het licht en vonden verdachte transacties met tientallen entiteiten.

Het rapport van de FRA, van 24 pagina's, bevatte geen cijfers over potentieel verdachte transacties. Wel waren sommige delen van teksten zwartgemaakt en daardoor onleesbaar, zoals bijvoorbeeld de onderzoeksnaam. Swedbank houdt eind maart zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, mogelijk krijgen beleggers dan de kans om vragen te stellen.

Birgitte Bonnesen

Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen. Zweedse media melden vrijdag overigens dat de baas van het onderdeel dat witwassen moet voorkomen, Liselott Alströms, is ontslagen. Ze had die functie nog geen twee jaar. Swedbank wilde geen commentaar geven op de berichtgeving.

Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Daar werden meerdere externe bureaus ingehuurd voor onderzoek, waar ruim een jaar aan werd gewerkt. Bij Swedbank komt het eerste rapport nu al na een maand naar buiten, waardoor er inmiddels al twijfels zijn gerezen of het onderzoek grondig genoeg is.