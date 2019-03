'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

De Europese Unie is bereid de Brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

Op het Damrak kwam Stern Groep nog met resultaten. Het autobedrijf boekte afgelopen jaar minder omzet en winst. Onder meer de strengere Europese emissieregels en hogere kosten zaten de onderneming dwars. Stern verwacht dat de in 2018 ingezette veranderingen dit jaar in de resultaten te zien zijn.

Swedbank

In Stockholm staat Swedbank in de schijnwerpers. De leiding van de Zweedse bank heeft besloten om diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in samenwerking met relevante autoriteiten. Swedbank houdt ondanks het onderzoek vertrouwen in topvrouw Birgitte Bonnesen.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,5 procent tot 550,39 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 770,07 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,5 procent. Londen steeg 0,9 procent. Wall Street liet mooie winsten zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.962,51 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent.

De euro noteerde op 1,1378 dollar, tegen 1,1354 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 59,92 dollar. Brent kostte een fractie minder op 67,89 dollar per vat.