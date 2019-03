Hydratec krikt resultaten stevig op

De omzet nam toe tot ruim 208 miljoen euro, van dik 169 miljoen euro in 2017. Vooral bij Agri & Food Systems gingen de opbrengsten flink omhoog, maar alle bedrijven van Hydratec droegen bij aan de groei. Door drie kleine overnames werden de marktposities verder versterkt.

Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten bedroeg 12,4 miljoen euro, 49 procent meer dan een jaar eerder. Zonder die eenmalige posten was de toename minder groot. Het nettoresultaat wordt tevens beïnvloed door een belastingbate. Hierdoor bleef er onder de streep 8,5 miljoen euro over, waar in 2017 nog 7,1 miljoen euro winst werd geboekt. Het voorgestelde dividend komt 20 procent hoger uit op 2,70 euro per aandeel.

Hydratec noemt de orderinstroom bij Agri & Food in 2018 bemoedigend, waardoor het orderboek hier goedgevuld is. Voor Plastic Components lijkt de omzetstijging binnen Food en Health zich komende tijd voort te zetten, maar de ontwikkelingen binnen de automotive-markt bevatten meer onzekerheden. De onderneming geeft geen concrete verwachtingen over het resultaat voor 2019, omdat de vraag naar haar producten ook sterk kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld wisselkoersen en handelsbeperkingen.