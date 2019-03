AEX raakt winst snel weer kwijt

De AEX-index noteerde even na half tien 0,1% lager op 549,91 punten. De Midkap-index ging nog 0,2% vooruit naar 771,94 punten.

Elders in Europa raakte de Britse beurs 0,3% kwijt . De Europese Unie is bereid de Brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen. De beurzen in Parijs en Frankfurt zagen de winsten eveneens teruglopen.

Op Wall Street zat de stemming er gisteren goed in gesteund door de sterke prestaties van de chipfondsen. In Azië wist de Japanse beurs er nog een klein winstje uit te slepen.

In de AEX zette ASML de opgaande lijn voort met een plus van 0,7% geholpen door het aangewakkerde optimisme rond de chipsector.

Unibail Rodamco koerste naar een winst van 0,8%. Na de terugtrekkende beweging van een dag eerder veerde ING op en dikte 0,2% aan. Voor Randstad hadden beleggers 0,6% minder over.

Aan de andere kant moest Arcelor Mittal 0,8% afstaan. Unilever keek tegen een verlies van 0,6% aan.

In de Midkap waren de chipsfondsen ook gewild. BESI werd 2,2% meer waard, terwijl ASMI er 1,6% bij kreeg.

Bij de kleinere fondsen liet Stern 3,1% liggen. Het autobedrijf boekte afgelopen jaar minder omzet en winst. Onder meer de strengere Europese emissieregels en hogere kosten zaten de onderneming dwars.

