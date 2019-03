AEX sluit fors lager door recessieangst

De AEX sloot 1,2% lager op 543,9 punten. De AMX ging 2,2% achteruit naar 753,3 punten.

De overige Europese beursgraadmeters sloten eveneens met stevige verliezen. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 1,2% respectievelijk 1,8%.

Tegenvallende berichten over zowel de Duitse als de Amerikaanse industrie drukten de stemming. Bovendien zakte de 10-jaarsrente in de VS tot onder de 3-maandsrente, wat een indicatie is van een mogelijk naderende recessie. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties werd voor het eerst sinds eind 2016 negatief.

Ook de stemming in het Britse Lagerhuis volgende week zorgde voor voorzichtigheid bij beleggers. „Het is belangrijk dat de deal met de EU wordt goedgekeurd, waarna uitstel van de Brexit tot 22 mei volgt. Ik heb hier enig vertrouwen in, aangezien de parlementariërs geen wanordelijke exit willen. Maar het blijft heel spannend”, stelt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger.

In de AEX eindigde staalproducent Arcelor Mittal met een verlies van 5,4% onderaan. Uitzendorganisatie Randstad verloor 4,9%.

Verzekeraar Aegon leverde onder invloed van de verdere daling van de obligatierentes 5,1% in.

De defensieve fondsen hielden zich relatief goed staande. Ahold Delhaize en voedingsmiddelenproducent Unilever verloren 0,3%.

In de Midkap eindigde staalproducent Aperam met een min van 8% onderaan.

Op de lokale markt dook Stern 4,4% omlaag. Het autobedrijf boekte afgelopen jaar minder omzet en winst. Onder meer de strengere Europese emissieregels en hogere kosten zaten de onderneming dwars.

