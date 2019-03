Duitsland jaagt belegger angst aan

De AEX stond om kwart voor één 0,4% lager op 548,2 punten. De AMX ging 0,8% achteruit naar 763,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters stonden eveneens op verlies. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,5% respectievelijk 0,8%. De langlopende rente op Duitse staatsobligaties werd voor het eerst sinds eind 2016 weer negatief.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen bij opening om half drie ongeveer de helft van de fraaie winsten van donderdag weer inleveren.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger spreekt van een afwachtende stemming. „We hebben een paar mooie maanden achter de rug, maar nu zorgen onder meer minder goede economische cijfers voor terughoudendheid bij beleggers. Het industriële cijfer uit en Duitsland dat vanochtend uitkwam, was zelfs ronduit zwak.”

Ook de stemming in het Britse Lagerhuis volgende week drukt het sentiment enigszins. „Het is belangrijk dat voor de deal met de EU wordt goedgekeurd, waarna uitstel van de Brexit tot 22 mei volgt. Ik heb hier enig vertrouwen in, aangezien de parlementariërs geen wanordelijke exit willen. Maar het blijft heel spannend”, stelt Zwanenburg.

Door de toegenomen economische zorgen stonden in de AEX vooral de cyclische bedrijven onder druk. Uitzendorganisatie Randstad verloor 3% en Aalberts keek tegen een verlies van 2,8% aan. Staalproducent Arcelor Mittal stond 2,4% af.

ASML zette de opgaande lijn bescheiden voort met een plus van 0,5% geholpen door het aangewakkerde optimisme rond de chipsector.

In de Midkap stond staalproducent Aperam met een min van 4% onderaan.

Verlichtingsbedrijf Signify verzwakte 2,8%.

Op de lokale markt dook Stern 5% omlaag. Het autobedrijf boekte afgelopen jaar minder omzet en winst. Onder meer de strengere Europese emissieregels en hogere kosten zaten de onderneming dwars.

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!