Top Deutsche Bank krijgt na jaren weer bonus

Het management board met negen leden kreeg een totaalvergoeding van 55,7 miljoen euro, inclusief bonussen. Een jaar eerder kwam de totale beloning van de bestuurders nog uit op 29,8 miljoen euro. De totale bonuspool voor het personeel over het afgelopen jaar kwam lager uit, op 1,9 miljard euro van circa 2,2 miljard euro in 2017.

Deutsche Bank heeft momenteel de aandacht op zich gericht, vanwege een mogelijke fusie met Commerzbank. Dat zou een moloch creëren met 1800 miljard euro aan bezittingen, terwijl de zet waarschijnlijk ook massaal baanverlies tot gevolg zal hebben. Er werken bij Deutsche en Commerzbank gezamenlijk 140.000 mensen wereldwijd.

In het jaarverslag gaf Deutsche Bank verder aan dat het de trend van dalende omzetgroei wil keren. Momenteel voorziet het een licht hogere omzet in 2019 dan in 2018, maar de bank waarschuwde wel dat de marktomstandigheden tot nu toe dit jaar wat zwakker zijn dan gedacht.