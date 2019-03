Stevige krimp voor Duitse industrie

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie ging naar een stand van 44,7 tegen een 47,6 een maand eerder. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Kenners hielden rekening met een stand van 48.

De groei van de Duitse dienstensector was nipt beter dan waar rekening meer werd gehouden. De samengestelde index in Duitsland kwam uit op een stand van 51,5. Dat was minder dan de 52,8 die werd voorzien.

In Frankrijk was zowel in de industrie als in de dienstensector sprake van krimp. Deze neergang was volgens Markit onverwachts. De samengestelde inkoopmanagersindex noteerde een stand van 48,7 tegen 50,4 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand van 50,4 gerekend, wat groei zou betekenen.