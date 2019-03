Schoenenmerk Bretoniere maakt doorstart met moederbedrijf Mexx

Die onderneming kampte al langere tijd met dalende omzetten. Een zoektocht naar een strategische partner haalde niets uit. De webshop zal nu zo snel mogelijk weer live gezet worden en ook de groothandelsactiviteiten zullen weer worden opgepikt. Wat de doorstart betekent voor de winkels van Bretoniere Groep en het 115 mensen tellende personeel is nog onduidelijk.

De nieuwe eigenaar voorziet in ieder geval een ,,goede toekomst'' voor Fred de la Bretoniere en Shabbies. ,,Beide merken zijn sterk in Nederland, met zelfstandige groeimogelijkheden, in eerste instantie in Duitsland. Daarbovenop zijn er kansen binnen ons eigen internationale netwerk. Kortom: er zijn allerlei opties die op dit moment afgevinkt worden, nog geen concrete plannen'', schrijft RNF in een verklaring.