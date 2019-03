Column: Neder-Spanjaarden op de beurs

„Jongens, Flow Traders is bij wijze van spreken de put onder de portefeuille. Als de markt kiepert, dringen beleggers naar de uitgang, worden marktpartijen die durven schaarser en daarmee de spread tussen bied- en laatprijzen groter. En dat is kassa. Flow Traders heeft baat bij een crash om tien uur ’s morgens en nog een om drie uur ’s middags.”

Lunchbuffet

„En wie heeft er nog een student in de familie die goed kan rekenen en richting zoekt?” De meerderheid. „Solliciteren bij deze winstmachine!” zeg ik. „Maar dan moeten ze wel van goeden huize komen!” Ze krijgen wereldwijd duizenden cv’s per jaar, daarvan worden er twintig aangenomen, die krijgen een opleiding op het kantoor in Amsterdam en dan valt nog 30% af. Naast een gezond basissalaris ontvangen de medewerkers een riante bonus en worden daarnaast in de watten gelegd met onder meer een rijk ontbijt- en lunchbuffet, een sportschool met personal trainers en recreatieruimte om nabeurs een biertje te drinken en te poolbiljarten. In de afgelopen weken werd voor 9,2 miljoen euro 0,8% van de uitstaande aandelen ingekocht voor het participatieplan.”

Ik loop naar het bord en schrijf wat kerngetallen op, die relatiemanager Serge Enneman (voormalig marketmaker voor ING op de vloer aan het Rokin), ons aanreikte tijdens een presentatie afgelopen week. Ik was, met enkele BinckBank mede-beleggers, uitgenodigd om ’in de keuken te kijken’.

Nullen

Flow Traders rapporteerde over het vierde kwartaal van 2018 een netto handelsomzet van 74,1 miljoen euro tegen 42,4 in het derde kwartaal en 39,3 een jaar eerder; 2018 bracht het hoogste resultaat ooit; nettowinst kwam uit op 25,9 miljoen = 0,56 per aandeel. Winst per aandeel in 2018: €3,46. Jaardividend €2,35. Omzetten en winst behalen ze in alle tijdzones met kantoren in Amsterdam (EU inclusief Verenigd Koninkrijk 300 medewerkers), Hong Kong, Londen, New York (70 man) en Singapore (Azië 65 man). Rond de 150 handelaren geven constant prijzen af op 161 ’trading venues’ wereldwijd. In totaal verhandelden ze vorig jaar €3,6 biljoen wereldwijd in beursgenoteerde financiële producten, een plus van 23% ten opzichte van 2017. Waarvan €899 miljard in ETP’s, plus 31%. Ik nodig Kaspar uit om deze nullen op het bord te kalken, hij heeft niet genoeg ruimte.

Verdwenen

„Jongens, we noteren €26,00. Maar op 1 februari 2016 betaalden we €48,00 zonder de politie te bellen. Het is mij een raadsel waarom die 22 euro’s zijn verdwenen. Ze zijn wereldmarktleider in ETP’s met 50% van de omzetten, er zijn duizend professionele partijen aangesloten op hun platform, dat ze zelf hebben gebouwd en waaraan elke dag wordt gesleuteld. Ze zijn volledig onafhankelijk en niet gebonden aan een uitgevende partij of bank, hebben geen schulden en lopen geen risico, want ze werken delta 1, tegenover elke ETP staat een mandje aandelen. De consensus van de vijf analisten die het bedrijf volgen luidt ’koop’ met koersdoel €32,00. Ik heb besloten de aandelen geleidelijk toe te voegen aan de portefeuilles.”

Sinatra Bar

Harrie gaat moeizaam zitten op de kruk naast me. Hij is in meerdere opzichten rondom gevuld. Maandelijks investeert hij sinds jaar en dag een vast bedrag in beursgenoteerde trackers. „Sem, ik koop hoog, ik koop laag en gemiddeld maak ik een net rendement.” De open bar aan de haven van Puerto Banus is de vaste pleisterplaats voor de Neder-Spanjaarden. Het laatste nieuws en de beurs zorgen altijd voor veel discussies met veel humor. Op dit moment is het met de onderwerpen ’armoe troef’. Brexit, Trump en Jinping, afkomende wereldeconomie, rente, alles is tot in den treurenbesproken. We snakken naar nieuwe teksten.

Sem van Berkel is aandeelhouder, directeur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij BinckBank.