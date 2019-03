Kifid doof voor klacht over ANWB-pechhulp

Eerder deze maand klaagde een consument over de pechhulpverlening van de Wegenwacht van de ANWB. De hulpverlening duurde volgens de klager veel te lang en het probleem had gewoon aan de kant van de weg verholpen kunnen worden, stelde hij. Daardoor had hij naar eigen zeggen €1100 aan onnodige kosten gemaakt.

Het Kifid weigerde de klacht in behandeling te nemen omdat de betreffende ANWB-pechhulpverzekering een natura-verzekering is. Volgens het eigen reglement mag het Kifid geen klachten behandelen over de manier waarop een prestatie in natura wordt verricht. Dat had de advocaat van de ANWB ook aangevoerd.

Het Kifid vindt het nogal merkwaardig dat de ANWB in zijn algemene voorwaarden zelf wel aangeeft dat de consument naar de bevoegde rechter of naar het Kifid kan. „Maar als een consument zijn klacht heeft voorgelegd aan het Kifid, komt het voor dat de ANWB zich beroept op het feit dat die klacht niet behandelbaar is”, aldus het Kifid vrijdag in een persverklaring.

De Consumentenbond stelt vast vindt dat consumenten die een probleem hebben met hun pechhulpverzekeraar kennelijk niet terechtkunnen bij een onafhankelijke geschilleninstantie, terwijl dat wel zou moeten.

„Een zeer ongewenste situatie’, vindt Olof King, directeur Belangenbehartiging Consumentenbond. „Op deze manier worden consumenten die een probleem hebben met hun pechhulpverzekeraar gedwongen om naar de rechter te stappen. Dat is een veel te hoge drempel, want zo’n procedure is tijdrovend en duur.”

De Consumentenbond hoopt daarom dat het Kifid een uitzondering opneemt in zijn reglement. Als andere oplossing ziet de bond dat pechhulpverzekeringen worden ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.