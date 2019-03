Duitse rente onder nul

Sinds 2016 was de Duitse staatsobligatierente niet meer onder nul gezakt. Ⓒ AFP

Amsterdam - Voor het eerst sinds 2016 is de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar negatief. De rente was sinds eind vorig jaar al onderweg naar beneden, en die beweging werd alleen maar versneld na voorzichtige rentebesluiten van de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Europa.