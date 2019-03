Jaaromzet Tiffany naar record

De opbrengsten van Tiffany kwamen in het jaar, dat eind januari eindigde, uit op 4,4 miljard dollar. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. Het resultaat bedroeg 586 miljoen dollar, van 370 miljoen dollar een jaar terug. In alle regio's was sprake van groei en er werden door toeristen meer sieraden met edelstenen van het Tiffany-merk gekocht.

In de feestdagenperiode was wereldwijd minder omzet gedraaid, zo werd eerder al bekend. De verkopen liepen toen terug in Europa en Azië. In Azië was de vraag in China sterk maar ,,andere markten die meer afhankelijk zijn van uitgaven door toeristen, toonden zwakke plekken'', aldus het bedrijf eerder.

De uitdagende omstandigheden van de feestdagenperiode zette ook in januari door, aldus Tiffany. Voor het nieuwe jaar wordt wel een kleine groei voorzien. Het aandeel Tiffany ging in de Amerikaanse voorbeurshandel ondanks de wat positieve prognose fors onderuit.