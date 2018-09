Zwitsers lanceren roze chocolade

De fruitige smaak en roze kleur zitten van nature in de cacaobonen, verklaart het bedrijf Barry Callebaut, de grootste chocoladefabrikant te wereld. Het kostte dertien jaar om het proces te ontwikkelen waarmee de bonen die smaak en kleur prijsgeven. Dat gebeurde in laboratoria in België en Frankrijk, onder meer in ’s werelds grootste chocoladefabriek in het Oost-Vlaamse Wieze.

Er worden geen bessen, smaak- of kleurstoffen aan de nieuwe chocolade toegevoegd. De gebruikte bonen komen uit de hele wereld. Uit marktonderzoek blijkt dat de roze chocolade bij de consument zal aanslaan, stelt het bedrijf.