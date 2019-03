'Economische zorgen drukken Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een lagere opening. Tegenvallende cijfers over de Duitse industrie wakkerden de zorgen over de staat van de mondiale economie aan. Eerder deze week kwam de Federal Reserve ook al met mindere economische vooruitzichten. Beleggers zijn verder in afwachting van een nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de VS en China.