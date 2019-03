Meer 50-plussers werken fulltime als er mediwiet is. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Helpt marihuana werknemers langer doorwerken? Amerikaans onderzoek laat zien dat oudere werknemers die in staten wonen waar medicinale wiet gelegaliseerd is, meer uren maken en minder pijnklachten hebben dan oudere werknemers in andere staten.