’Shaq-Attack’ bij Papa John’s

Shaq stelt 840.000 dollar beschikbaar voor de aankoop van de restaurants. Hij krijgt de komende drie jaar een kleine 8,3 miljoen dollar. Daarvan wordt de helft in aandelen Papa John’s voldaan.

Het is voor Shaq niet zijn eerste stap in de restaurantwereld. Hij is eigenaar van een vestiging van donutketen Krispy Kreme en heeft eigen restaurants in Las Vegas en Los Angeles. Eerder stak hij ook geld in 27 restaurants van hamburgerketen Five Guys.

Inclusief O’Neal zijn er zes nieuwe bestuurders aangesteld bij Papa John’s. De keten nam vorig jaar afscheid van oprichter John Schnatter. Die werd afgedankt na een racismeschandaal en ruziede vervolgens met de keten om de macht bij het bedrijf. Eerder deze maand schikten Papa John’s en Schnatter.