Markt ziet start van recessie

De Amerikaanse yield-curve is invers geworden: de lange tienjaars rente is vrijdag voor het eerst onder de korte, driemaands rente gekomen. Dat is historisch gezien een van de signalen van een naderende recessie.

Vanaf dat punt neemt het, afhankelijk van de definitie, altijd nog negen tot twaalf maanden de tijd voordat die crisis echt voelbaar wordt.

In de VS werd een inverse rentecurve in 1982, 2001 en 2008 gevolgd door een recessie.

In de Verenigde Staten ging het indexcijfer van industriële groei achteruit tot 52,5 punten. Afgelopen zomer was die stand nog 56,6 punten.

"Het gaat nu toch wel erg hard"

„Het gaat nu toch wel erg hard naar beneden”, aldus analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer). ,,Het geeft aan dat we naar een significant lagere groei gaan. Zeker in Europa is de groei dramatisch laag, in de VS viel het nog mee, maar de laatste signalen zijn ook verzwakt.”

De korte rentecurve wordt meestal bepaald door centrale banken, de lange door de marktbewewgingen.

De Federal Reserve gebruikt deze vergelijking van rentes als een van de standaarden om een economische recessie te kunnen markeren.

Er zijn meer signalen dat de economie hapert. De Duitse tienjaarsrente ging vrijdag voor het eerst sinds oktober 2016 onder nul procent.

„Vooral consumenten hebben het zwaar gehad in de VS: de shutdown voor overheidsambtenaren, de stijging van de olieprijs met effect voor hun benzineprijzen en de belastingverlaging die toch tegen viel, ze hebben die niet gebruikt om te spenderen”, aldus Van Zeijl.